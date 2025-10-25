Tennis per il Ct Maglie sfida di alta classifica in casa della capolista Pistoia

MAGLIE – Trasferta di fuoco per il Ct Maglie Mastroleo Auto che domenica 26 ottobre affronterà il Tc Pistoia Vannucci Piante in occasione della quarta giornata del campionato di Serie A2 di tennis.Dopo l’importante vittoria casalinga ottenuta la scorsa domenica contro il Ct Eur Roma, la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

