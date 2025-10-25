Tennis A1 il Ct Vela Messina punta alla vittoria per risalire in classifica
Il campionato di serie A1 di tennis proporrà domenica la 1^ giornata di ritorno. Il Ct Vela Messina ospiterà, sulla terra rossa del circolo di Viale della Liberta, lo Sporting Sassuolo in una gara molto importante per i risvolti che produrrà nel prosieguo della stagione; si inizierà a giocare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
