Tennis A1 il Ct Vela Messina punta alla vittoria per risalire in classifica

Messinatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato di serie A1 di tennis proporrà domenica la 1^ giornata di ritorno. Il Ct Vela Messina ospiterà, sulla terra rossa del circolo di Viale della Liberta, lo Sporting Sassuolo in una gara molto importante per i risvolti che produrrà nel prosieguo della stagione; si inizierà a giocare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

