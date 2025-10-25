Tennis A Siena in corso il Terzani Open maschile Bassi | Felice della fiducia dello sponsor
Il Ct Siena sta ospitando in questi giorni il 3° Terzani Open maschile, con partecipazione limitata a 32 iscritti, tutti seconda categoria, a garantire incontri di livello. Ad aggiunge imprevedibilità alla manifestazione, la formula rodeo (incontri al meglio di due set su tre, con killer point sul 40 pari e set a 4). Tra gli iscritti Nikodije Trivunac (2.3), Andrea Militi Ribaldi (2.3), il poggibonsese Tommaso Lenzi (2.4), Alessandro Beconi (2.4), Augusto Virgili (2.5). Quattro i portacolori del Circolo di Vico Alto, i giovani Ettore Mencarelli (2.7) e Filippo Betti (2.8), Alberto Morbidi (2.8) e Andrea Taliani (2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
