Televisione e cinema in lutto | addio a un’icona della commedia italiana

È morto uno dei volti più amati della commedia italiana degli anni Ottanta. Aveva 74 anni. Con la sua ironia garbata e quel sorriso da eterno ragazzo, era diventato un’icona di un’epoca in cui il cinema leggero raccontava con spensieratezza l’Italia vacanziera e un po’ ingenua di quegli anni. Da “Sapore di mare 2 – Un anno dopo” a “Yesterday – Vacanze al mare”, da “Ferragosto OK” fino ai due “Abbronzatissimi”, Di Francesco aveva saputo conquistare il pubblico con la sua naturalezza e la capacità di far sorridere senza mai risultare eccessivo. Nato a Milano il 17 maggio 1951, sembrava destinato fin da piccolo al palcoscenico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

