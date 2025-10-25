TEGOLA ROMELU LUKAKU: resterà fuori un anno Disastro annunciato col recupero lampo"> Il belga sta vivendo una situazione tutt’altro che serena. Avrebbe dovuto recuperare e invece resterà fuori un anno. Romelu Lukaku dovrà restare lontano dai campi per un lungo periodo. L’attaccante belga ha riportato un grave infortunio che non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche. Le prime valutazioni mediche parlano di un recupero complesso e lungo, che richiederà pazienza e lavoro costante. La situazione arriva dopo settimane di tentativi di recupero accelerato. Lukaku aveva mostrato segnali incoraggianti, spingendo staff tecnico e sanitario a ridurre i tempi di rientro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

