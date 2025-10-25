TEGOLA ROMELU LUKAKU | resterà fuori un anno | Disastro annunciato col recupero lampo
TEGOLA ROMELU LUKAKU: resterà fuori un anno Disastro annunciato col recupero lampo"> Il belga sta vivendo una situazione tutt’altro che serena. Avrebbe dovuto recuperare e invece resterà fuori un anno. Romelu Lukaku dovrà restare lontano dai campi per un lungo periodo. L’attaccante belga ha riportato un grave infortunio che non lascia spazio a interpretazioni ottimistiche. Le prime valutazioni mediche parlano di un recupero complesso e lungo, che richiederà pazienza e lavoro costante. La situazione arriva dopo settimane di tentativi di recupero accelerato. Lukaku aveva mostrato segnali incoraggianti, spingendo staff tecnico e sanitario a ridurre i tempi di rientro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
SVOLTA LUKAKU, bellissima notizia per Conte | Cambia la stagione del Napoli - Napoli, svolta importante per quanto riguarda Romelu Lukaku: mister Conte non stava aspettando altro se non questa notizia ... Lo riporta ternananews.it
Romelu Lukaku, morto papà Roger/ Il toccante messaggio del figlio: “Grazie di tutto” (29 settembre 2025) - “Grazie di tutto” è il succo del messaggio con cui su Instagram Romelu Lukaku, attualmente ai box per un infortunio subito all’inizio della stagione con la maglia del Napoli, ha annunciato la morte ... Come scrive ilsussidiario.net
Romelu Lukaku, morto a 58 anni il papà Roger. Tragedia per l'attaccante: «Non sarò mai più lo stesso» - Romelu Lukaku dice addio al papà Roger con un toccante messaggio sui social. leggo.it scrive