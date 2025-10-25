Teatro dell’Opera di Roma il realmontino Simone Agrò nominato primo ballerino
Quando il sipario del Teatro Costanzi è calato tra applausi e coriandoli, la sorpresa è arrivata sul palco: Simone Agrò, danzatore originario di Realmonte e da tempo trasferito nella capitale, è stato nominato primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma. L’annuncio è stato dato davanti al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sky tg24. . Grande festa al Teatro Costanzi al termine della ‘prima’ di Marco Spada di venerdì 24 ottobre. Simone Agrò è stato nominato Primo Ballerino del Teatro dell’Opera di Roma dal sovrintendente Francesco Giambrone, su proposta della direttrice del C - facebook.com Vai su Facebook
Teatro: va in scena a Roma Il Golem di Juan Mayorga con la regia di Jacopo Gassmann - Partendo dalla leggenda ebraica del Golem, Juan Mayorga, tra i drammaturghi contemporanei più rappresentativi della scena teatrale spagnola, costruisce una storia che ci interroga sul nostro tempo, ... Si legge su romatoday.it
Teatro dell'Opera di Roma, fotografie inedite portano in primo piano storia e tesori - Nato dalla volontà di un privato, Domenico Costanzi, imprenditore edile di nascita umbra, appassionato di spettacolo. Scrive ilmessaggero.it
Dopo più di 25 anni il Teatro di Roma torna a Ostia Antica - L'Antigone secondo Alan Lucien yen, Roberto Latini e il maestro Lanzillotta, passando per Edipo Re di Luca De Fusco e l'Ifigenia di Eva Romero. Da ansa.it