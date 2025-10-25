Teatro dell’Opera di Roma il realmontino Simone Agrò nominato primo ballerino

Agrigentonotizie.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando il sipario del Teatro Costanzi è calato tra applausi e coriandoli, la sorpresa è arrivata sul palco: Simone Agrò, danzatore originario di Realmonte e da tempo trasferito nella capitale, è stato nominato primo ballerino del Teatro dellOpera di Roma. L’annuncio è stato dato davanti al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

