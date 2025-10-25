Teatro Animosi la stagione Da oggi aperta la vendita per i nuovi abbonamenti
Da oggi si possono acquistare i nuovi abbonamenti della nuova stagione teatrale del Teatro Animosi. Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus propongono un cartellone firmato da autori e interpreti di primo piano del panorama nazionale per un programma caratterizzato dalla qualità. Gli spettacoli inizieranno il 6 novembre con la Bisbetica domata e finiranno il 27 febbraio con Ilberrtetto a sonagli. Gli abbonamenti si possono acquistare sul circuito Vivaticket o alla biglietteria degli Animosi aperta da oggi e fino a mercoledì 29 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30. Tre le tipologie di abbonamento, ciascuna con sei spettacoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
