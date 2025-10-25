Te ne vai in silenzio ma lasci un ricordo enorme Lutto pesante per Jerry Calà | un addio che fa piangere tutti

Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa dell’attore, morto a 74 anni dopo un mese di ricovero per complicazioni di salute. Simbolo della commedia all’italiana, volto amato di una stagione cinematografica che ha fatto ridere e sognare un intero Paese, lascia un vuoto profondo in chi lo ha conosciuto e con lui ha condiviso set, risate e amicizia vera. Tra i primi a ricordarlo, con parole colme di affetto e nostalgia, è stato Jerry Calà, suo storico compagno di scena in film come “Sapore di mare 2 – Un anno dopo” e “Abbronzatissimi”. “Ciao Maurino. Quante risate, quante scene insieme, quanta vita condivisa sul set e fuori”, ha scritto Calà sui social, accompagnando il messaggio con una foto che li ritrae insieme in una delle pellicole più amate degli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it