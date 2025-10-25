Tc Bisenzio in casa Campionato al bivio
Quella di domani sarà una giornata cruciale per il tennis pratese, impegnato nella prima giornata di ritorno dei campionati di serie A. Il Tc Bisenzio Manteco, in A2 maschile, ospiterà il forte At Macerata in un match che può pesare sul futuro del campionato, mentre le ragazze del Tc Prato in A1 affronteranno in trasferta il Tc Beinasco, in Piemonte, per continuare la corsa verso i play-off. Dopo il pesante 5-1 incassato contro il Ct Albinea, la formazione del Fabbricone, che aveva iniziato con due vittorie consecutive, si ritrova ora a quota 6 punti, appaiata proprio ad Albinea e Macerata. Le prossime due sfide casalinghe contro queste dirette rivali saranno decisive, a partire da quella di domani (ore 10), quando la squadra di Marco Paltracca cercherà un risultato positivo davanti al pubblico amico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
