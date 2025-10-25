Tasse e bollette il peso della disunità europea
In Europa, il fisco sembra un’orchestra stonata. In Danimarca l’IRPEF tocca il 55%, in Francia il 45%, e in Ungheria si accontentano del 15%, quasi una modesta virtù. Le imprese navigano tra il 9% e il 31%, con l’Italia a metà strada, prudente ma orgogliosa. L’IVA, dal 17% del Lussemburgo al 22%. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
