Una nota del partito di Salvini: «Con 50 miliardi di utili è doveroso aiutare sanità, famiglia e imprese». Ma per Tajani (Forza Italia) «il contributo deve essere chiesto e non imposto». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Tassa sulle banche, la Lega alza il tiro: «Banchieri irritanti, rafforzeremo il contributo»