Tassa sulle banche la Lega alza il tiro | Banchieri irritanti rafforzeremo il contributo

Xml2.corriere.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nota del partito di Salvini: «Con 50 miliardi di utili è doveroso aiutare sanità, famiglia e imprese». Ma per Tajani (Forza Italia) «il contributo deve essere chiesto e non imposto». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

