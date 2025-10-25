Tassa su alcuni documenti e rincari sui matrimoni | il Comune riforma lo Stato Civile

A Salerno si pagherà per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per i certificati storici, e costerà di più celebrare il matrimonio civile. Lo ha stabilito la Giunta comunale, che ha introdotto nuovi contributi per alcuni servizi di stato civile e adeguato le tariffe esistenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

