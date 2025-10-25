Tassa su alcuni documenti e rincari sui matrimoni | il Comune riforma lo Stato Civile
A Salerno si pagherà per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e per i certificati storici, e costerà di più celebrare il matrimonio civile. Lo ha stabilito la Giunta comunale, che ha introdotto nuovi contributi per alcuni servizi di stato civile e adeguato le tariffe esistenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
MANCATO RECAPITO TARI 2025: COME FARE In seguito ad alcuni problemi legati alla postalizzazione non sono stati consegnati molti Inviti di pagamento della Tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2025, soprattutto nelle zone di Camaiore capoluogo e frazioni - facebook.com Vai su Facebook
Tassa su memorie e cloud, la rivolta delle aziende: “Rischio rincari fino al 40%” - Tutto il settore tecnologico italiano, praticamente, schierato contro un decreto del Governo che vuole aumentare la “tassa” su memorie di dispositivi tecnologici ed estenderla anche al cloud. repubblica.it scrive