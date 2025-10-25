MONTE ARGENTARIO "Siamo contenti di come è andata la stagione, ma siamo preoccupati perché lo Stato vuole prendersi una parte della tassa di soggiorno". Il Comune di Monte Argentario fa registrare il segno più rispetto alla scorsa stagione turistica per quanto riguarda gli introiti della tassa di soggiorno. Un dato positivo del 7,5% per l’estate 2025 rispetto a quella del 2024, dato indice di un’affluenza maggiore sul promontorio nelle attività ricettive come hotel, b&b e case in affitto. I dati riportati vanno dal 1° gennaio fino al 30 settembre: l’incasso del 2025 è arrivato alla somma di 525mila euro, mentre nel 2024, nello stesso periodo, la tassa di soggiorno aveva portato nelle casse comunali 490mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tassa di soggiorno, boom. Più 7,5% sull’anno scorso: "Speriamo resti a noi"