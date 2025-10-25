Tariffa puntuale dei rifiuti a San Giovanni A dicembre parte la sperimentazione

di Marco Corsi Giovedì prossimo in consiglio comunale a sarà messo all’approvazione lo schema di convenzione con Sei Toscana per il passaggio dal vigente regime della Tari, la tassa sui rifiuti, alla TCP, la tariffa corrispettiva puntuale, oggetto di innumerevoli polemiche negli ultimi mesi. Polemiche che avevano spinto l’amministrazione comunale a recepire le istanze emerse nel corso degli incontri pubblici svolti nei quartieri cittadini e di avviare, a partire da luglio 2025, un periodo di sperimentazione che si concluderà a fine anno. Dal 1° gennaio 2026, la tariffa puntuale sui rifiuti entrerà in vigore in maniera definitiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tariffa puntuale dei rifiuti a San Giovanni. A dicembre parte la sperimentazione

