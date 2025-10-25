Tanti dubbi del Pd sul collegamento bus con Villafranca
Dubbi e interrogativi del Pd sul tanto discusso collegamento via autobus con Villafranca Tirrena. A metterli nero su bianco, in un'interrogazione inviata a Comune e Atm, è il consigliere comunale Alessandro Russo a pochi giorni dal ricorso al Tar presentato da Palazzo Zanca. L'esponente Dem. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
