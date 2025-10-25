Tangenziale Sud c' è la sentenza | la ditta De Rosa pronta a riaprire il distributore carburanti
La sentenza del Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda di rilascio dell’impianto di distribuzione carburanti presentata dalla società Galdieri & Figli spa nei confronti della ditta Rosa Domenico, che da anni gestisce il punto vendita con i colori IP – Italiana Petroli spa lungo la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
