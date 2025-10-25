Talenti del liceo Mariotti in orchestra | gli studenti Spinazzola e Ricci tra i 193 migliori d' Italia

Perugiatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani talenti perugini brillano sulla scena musicale nazionale. Francesco Giuseppe Spinazzola, violoncellista, e Federico Ricci, percussionista, studenti del liceo musicale “Annibale Mariotti” di Perugia, sono stati selezionati per far parte della neonata Orchestra nazionale dei licei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

