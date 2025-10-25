Tale e Quale Show pagelle quinta puntata | il riscatto di Carmen Di Pietro 7 Petrarolo immensa 9
Carlo Conti torna con la quinta puntata di Tale e Quale Show fra esibizioni, momenti comici, ma anche grandi emozioni. Dopo le prime puntate del programma, la gara si fa sempre più accesa, con sfide fra i concorrenti a colpi di performance e canzoni. Tony Maiello è uno straordinario Tiziano Ferro. Voto: 9. Tony Maiello è il primo a esibirsi sul palco di Tale e Quale Show e il primo a lasciare tutti a bocca aperta. Il concorrente veste i panni di Tiziano Ferro, impressionando la giuria che si complimenta per la sua esibizione. Tony canta Sere nere, uno dei brani cult dell’artista di Latina, conquistando il pubblico con la sua voce. 🔗 Leggi su Dilei.it
