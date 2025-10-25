Tale e Quale Show Maryna vince la quinta puntata disastrosa Di Pietro

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La versione di Orietta Berti di Carmen Di Pietro ha strappato più di una risata. La classifica della puntata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tale e quale show maryna vince la quinta puntata disastrosa di pietro

© Gazzetta.it - Tale e Quale Show, Maryna vince la quinta puntata, disastrosa Di Pietro

Leggi anche questi approfondimenti

tale show maryna vinceLe pagelle alle esibizioni di Tale e Quale Show: Maryna vince (8), Le Donatella iconiche (7), Carmen Di Pietro sfiora la caduta (5) - Il varietà cult di Rai1 che torna a far cantare (e ridere) il pubblico. Si legge su msn.com

tale show maryna vinceTale e Quale Show, le pagelle: Maryna vince (8), Carmen Di Pietro sfiora la caduta (5), Gianni Ippoliti in versione rapper (6), Insinna e Cirilli inimitabili (8) - Il varietà cult di Rai1 che torna a far cantare (e ridere) il pubblico. Segnala msn.com

tale show maryna vinceTale e Quale Show 2025, Maryna è la vincitrice della quinta puntata: la classifica completa - Maryna ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show con l'esibizione della canzone Hurt, nei panni di Christina Aguilera ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tale Show Maryna Vince