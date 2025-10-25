Tale e Quale Show Maryna vince la quinta puntata disastrosa Di Pietro

La versione di Orietta Berti di Carmen Di Pietro ha strappato più di una risata. La classifica della puntata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tale e Quale Show, Maryna vince la quinta puntata, disastrosa Di Pietro

Le pagelle alle esibizioni di Tale e Quale Show: Maryna vince (8), Le Donatella iconiche (7), Carmen Di Pietro sfiora la caduta (5) - Il varietà cult di Rai1 che torna a far cantare (e ridere) il pubblico. Si legge su msn.com

