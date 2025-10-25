Tale e Quale Show l’annuncio di Conti | chi ha vinto la quinta puntata

News Tv. La recente puntata di Tale e Quale Show si è rivelata un vero trionfo di talento e spettacolo, confermando il format come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti e discussi del panorama italiano. Con Carlo Conti saldo alla conduzione, la trasmissione ha offerto una serata ricca di emozioni, tra performance di alto livello e momenti di leggerezza che hanno coinvolto non solo i protagonisti sul palco ma anche il pubblico in studio. La giuria, composta da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Nicola Savino, ha saputo mantenere alta la tensione attraverso giudizi puntuali e qualche scambio ironico, contribuendo a costruire un clima di sana competizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tale e Quale Show, l’annuncio di Conti: chi ha vinto la quinta puntata

