Tale e Quale Show domina la serata Vola Quarto Grado con Garlasco

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti conquistare una media di 2.937.000 spettatori pari al 20.1% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.135.000 spettatori pari al 15.1%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1.290.000 spettatori pari al 10.3% di share, ancora una volta sul podio dei più visti in prima serata. Su Rai2, il film Addio al nubilato 2 con Chiara Francini e Laura Chiatti totalizza una media di 385.000 individui all'ascolto pari al 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tale e Quale Show domina la serata. Vola Quarto Grado con Garlasco

