Tale e Quale Show | Alessia Marcuzzi pagata per elogiare Antonella Fiordelisi? la replica della giurata
L'ex gieffina conquista il podio a Tale e Quale Show, ma il pubblico non perdona le stonature. Alessia Marcuzzi risponde alle polemiche e difende la concorrente su X. Ieri, venerdì 24 ottobre, è andata in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show, che si è conclusa con la vittoria di Maryna, protagonista di una straordinaria imitazione di Christina Aguilera. Sul podio è salita anche Antonella Fiordelisi, che ha interpretato Karol G, scatenando però alcune polemiche sui social che hanno coinvolto Alessia Marcuzzi. La performance di Antonella Fiordelisi che ha fatto discutere L'esibizione dell'ex gieffina, che ha portato sul palco il brano Si antes te hubiera conocido di Christina Aguilera, ha diviso il pubblico: in molti hanno criticato la performance, accusando Alessia Marcuzzi di essere stata troppo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
