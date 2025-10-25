Tale e Quale Show 2025 | classifica del 24 ottobre Chi ha vinto

Tale e Quale Show 2025: la classifica della quinta puntata del 24 ottobre. Ecco chi ha vinto. Venerdì 24 ottobre 2025, su Rai 1, è andata in onda la quinta puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show, il talent show condotto da Carlo Conti. La serata ha visto esibizioni di grande livello, con i concorrenti impegnati a imitare artisti italiani e internazionali. Leggi anche Attentato Ranucci, chi ha messo la bomba? Il giallo della lettera e la pista albanese A vincere la puntata è stata Maryna con Christina Aguilera che ha totalizzato 67 punti, seguita da Tony Maiello – Tiziano Ferro – 62 punti, a pari merito Pamela Petrarolo con Mia Martini, 51 punti edAntonella Fiordelisi con Karol G, 51 punti, e poi ancora Samuele Cavallo – Robbie Williams – 50 punti, Le Donatella – Heather Parisi e Lorella Cuccarini – 38 punti, Insinna e Cirilli – Piero Pelù ed Edoardo Bennato – 38 punti, Peppe Quintale – Jovanotti – 37 punti, Gianni Ippoliti – Tony Effe – 24 punti ed infine chiude la classifica Carmen Di Pietro con Orietta Berti – 21 punti La puntata del 24 ottobre ha visto Maryna trionfare con una performance intensa nei panni di Christina Aguilera, totalizzando 67 punti. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tale e Quale Show 2025: classifica del 24 ottobre. Chi ha vinto

