Tale e Quale Show 2025 5ª puntata | trionfa Maryna con una straordinaria Christina Aguilera

La quinta puntata di Tale e Quale Show 2025, andata in onda venerdì 24 ottobre su Rai 1, ha incoronato Maryna come vincitrice assoluta della serata. La giovane attrice e cantante ha emozionato pubblico e giuria con la sua intensa interpretazione di Christina Aguilera nel brano Hurt, convincendo con voce, presenza scenica e intensità emotiva. La sua performance, tra le più applaudite della stagione, le ha permesso di superare Tony Maiello, secondo classificato grazie a un impeccabile Tiziano Ferro sulle note di Sere Nere. A chiudere la classifica, ancora una volta, Carmen Di Pietro, che nei panni di Orietta Berti ha fatto sorridere più che commuovere la giuria, guadagnandosi l’ultimo posto. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Tale e Quale Show 2025, 5ª puntata: trionfa Maryna con una straordinaria Christina Aguilera

Contenuti che potrebbero interessarti

Il gatto e la volpe Flavio Insinna e Gabriele Cirilli interpretano Edoardo Bennato e Piero Pelù a $taleequaleshow - X Vai su X

Che nessuno si faccia prendere dagli sconforti, c'è Tale e Quale Show, un successo inarrestabile Venerdì in prima serata Rai 1. #taleequaleshow #rai1 #carloconti - facebook.com Vai su Facebook

Tale e Quale Show 2025, Maryna è la vincitrice della quinta puntata: la classifica completa - Maryna ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show con l'esibizione della canzone Hurt, nei panni di Christina Aguilera ... Lo riporta fanpage.it

Tale e Quale Show 2025, quinta puntata: vittoria per Maryna nei panni di Christina Aguilera - La cronaca della quinta puntata di Tale e Quale Show 2025 in onda su Rai 1 venerdì 24 ottobre. davidemaggio.it scrive

Malgioglio fischiato e vittoria per Maryna. Classifica e pagelle della quinta puntata di “Tale e Quale Show” - Nicola Savino giudice della quinta serata, Carmen Di Pietro abbonato all'ultimo posto ... Si legge su iodonna.it