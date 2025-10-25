Tale e Quale Show 2025 5ª puntata | trionfa Maryna con una straordinaria Christina Aguilera

La quinta puntata di Tale e Quale Show 2025, andata in onda venerdì 24 ottobre su Rai 1, ha incoronato Maryna come vincitrice assoluta della serata. La giovane attrice e cantante ha emozionato pubblico e giuria con la sua intensa interpretazione di Christina Aguilera nel brano Hurt, convincendo con voce, presenza scenica e intensità emotiva. La sua performance, tra le più applaudite della stagione, le ha permesso di superare Tony Maiello, secondo classificato grazie a un impeccabile Tiziano Ferro sulle note di Sere Nere. A chiudere la classifica, ancora una volta, Carmen Di Pietro, che nei panni di Orietta Berti ha fatto sorridere più che commuovere la giuria, guadagnandosi l’ultimo posto. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

