Tajani | Al lavoro per cancellare la norma iniqua sugli affitti brevi
TORINO – “Noi siamo contrari” all’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi “e siamo già al lavoro per modificare quel testo e arrivare assolutamente a cancellare una norma che ci sembra assolutamente iniqua”. Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Affari Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali della casa promossi dal partito a Torino. La norma “è stata già corretta rispetto alla proposta iniziale ma non è sufficiente, anche perché poi non è che porti grandi vantaggi alle casse dello Stato, quindi la cambieremo – ha concluso Tajani – Rimaniamo con la legge attuale”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Argomenti simili trattati di recente
MANOVRA | Leo: 'Scelta finale del Parlamento, ma saldi invariati'. Tajani: 'Si farà sintesi'. Il vicepremier: 'Al lavoro per cancellare la norma iniqua sugli affitti brevi, nessuna tensione in maggioranza'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) / Posts - X Vai su X
Tajani,al lavoro per cancellare norma iniqua affitti brevi - "Noi siamo contrari" all'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi "e siamo già al lavoro per modificare quel testo e arrivare assolutamente a cancellare una norma che ci sembra assolutamente i ... Lo riporta msn.com
Manovra, Tajani "Affitti brevi? Lavoriamo per cancellare norma iniqua" - "Noi consideriamo la casa come la dimora, qualcosa che è molto più delle mura. stream24.ilsole24ore.com scrive
Manovra: 'Leo, scelta finale del Parlamento, ma saldi invariati'. Tajani: 'Si farà sintesi' - Il vicepremier: 'Al lavoro per cancellare la norma iniqua sugli affitti brevi, nessuna tensione in maggioranza' (ANSA) ... Scrive ansa.it