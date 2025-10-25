Taipei decine di migliaia in piazza per il Taiwan Lgbtq+ Pride
Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Taipei in occasione del Taiwan Lgbtq+ Pride, esprimendo la propria opposizione al binarismo di genere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’amministrazione Trump ha ridotto le tutele per i transgender americani, ripristinando il divieto di arruolarsi nell’esercito ed emanando ordini esecutivi che limitano i diritti della comunità Lgbtq+. Si stima che oltre 130.000 persone abbiano partecipato alla 23esima parata dell’orgoglio gay di Taiwan, che si è svolta sotto la pioggia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
