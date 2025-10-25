Taglio del nastro per la scuola primaria Odorico da Pordenone

Pordenonetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta sabato 25 ottobre l'inaugurazione della nuova scuola primaria Odorico da Pordenone. Un edificio realizzato grazie a un investimento di 4 milioni 427mila euro presi dai fondi Pnrr, a un finanziamento regionale di 900mila euro che sono andati a coprire l'aumento delle spese per la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

