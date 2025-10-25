Taekwondo Mondiali 2025 | primo titolo iridato a Wuxi per Jendoubi e Liu You-yun
Si chiude ufficialmente anche la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione in corso di svolgimento a Wuxi. Sulla pedana cinese sono stati assegnati altri due titoli in questa prima rassegna iridata del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028, con l’Italia che resta ancora a bocca asciutta in termini di medaglie. Nella categoria olimpica -49 kg è arrivato il primo oro mondiale senior della carriera per la giovane emergente taiwanese Liu You-yun, numero 2 del seeding, che ha sconfitto in finale la turca Elif Akgul rimontando un round di svantaggio ed imponendosi per 3-1 alla terza e decisiva frazione dopo aver dominato la seconda (8-3). 🔗 Leggi su Oasport.it
