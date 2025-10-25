Taekwondo Matonti vola agli ottavi nei -49 kg Baretta si fa rimontare ed è fuori ai Mondiali

Vanno in archivio con un bilancio agrodolce in chiave azzurra i turni preliminari della seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi. Uno solo dei due azzurri impegnati sulla pedana cinese in questo day-2 ha raggiunto gli ottavi di finale, restando ancora in lizza per un posto sul podio iridato. Stiamo parlando di Ilenia Matonti, salernitana classe 2004 che festeggia proprio oggi il 21° compleanno al suo debutto assoluto in un Mondiale dopo la partecipazione di un anno fa ai Giochi Olimpici di Parigi. L’emergente azzurra ha superato i primi due turni nella categoria olimpica -49 kg, battendo in tre round la malese Nadia Ishak (6-1, 1-2, 7-1) e successivamente in due riprese la britannica Phoenix Goodman (2-0, 7-3). 🔗 Leggi su Oasport.it

