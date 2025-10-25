Taekwondo Ilenia Matonti strappa un round alla n2 del ranking ma si ferma agli ottavi dei Mondiali

L’Italia resta a bocca asciutta anche al termine della seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Dopo la beffarda eliminazione ai sedicesimi di Dennis Baretta nei -63 kg, è arrivata infatti purtroppo la sconfitta di Ilenia Matonti agli ottavi di finale nella categoria di peso olimpica -49 kg. La nativa di Salerno, che festeggia proprio oggi il 21° compleanno, è uscita dunque dalla corsa per le medaglie cedendo alla numero 2 del ranking mondiale ma dimostrando di poter competere a testa alta con le più forti. 🔗 Leggi su Oasport.it

