Taekwondo Ilenia Matonti strappa un round alla n2 del ranking ma si ferma agli ottavi dei Mondiali
L’Italia resta a bocca asciutta anche al termine della seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Dopo la beffarda eliminazione ai sedicesimi di Dennis Baretta nei -63 kg, è arrivata infatti purtroppo la sconfitta di Ilenia Matonti agli ottavi di finale nella categoria di peso olimpica -49 kg. La nativa di Salerno, che festeggia proprio oggi il 21° compleanno, è uscita dunque dalla corsa per le medaglie cedendo alla numero 2 del ranking mondiale ma dimostrando di poter competere a testa alta con le più forti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ilenia Matonti - Italy Taekwondo National Team -49kg | In gara: Day 2 (25 OCT) World Taekwondo Championships Wuxi 2025 Palmarès: Partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 | Europei U21 2023 (Bucarest)
Dennis Baretta - Italy Taekwondo National Team -63kg | In gara: Day 2 (25 OCT) World Taekwondo Championships Wuxi 2025 Palmarès: Giochi Olimpici Europei 2023 (Cracovia) | Europei U21 2024 (Sarajevo)
