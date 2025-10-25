Tabellone WTA Jiangxi 2025 | Elisabetta Cocciaretto al via in terra cinese

Nona edizione per lo Jiangxi Open, settima da quando il torneo è un WTA International e poi 250 e seconda dal trasferimento operato da Nanchang. Quasi sempre territorio di caccia cinese (con due successi di Shuai Peng, sulla quale è purtroppo calato il silenzio più assoluto), negli ultimi due anni ha visto la finale ceca Siniakova-Bouzkova e la svizzera Viktorija Goubic in trionfo. Proprio l’elvetica torna a difendere il suo titolo, anche se tra la cinese Yue Yuan e la kazaka Yulia Putintseva (che però non ha un tabellone tra i più facili di questo mondo) avrà di che preoccuparsi. Il tutto in vista di una possibile semifinale che può emergere da un altro spot di quarti in cui può capitare di tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

