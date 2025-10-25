Per la seconda volta il circuito WTA approda a Chennai, nell’ambito di un rapporto estremamente complesso tra il circuito femminile e l’India. Ci avevano provato Hyderabad prima e Bengaluru (dove vinse Mara Santangelo) poi, ma dopo il 2008 che vide il successo di Serena Williams si è ritornati a Chennai solo nel 2022, e poi di nuovo quest’anno. Sono due le italiane al via. In particolare, le chance sono dalla parte di Lucia Bronzetti, che in caso di capacità di ritrovare una buona forma potrebbe anche andare lontano, considerato che, a parte la neozelandese Lulu Sun in finale a Guangzhou questa settimana, non ci sono particolari giocatrici che abbiano un grande momento di forma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone WTA Chennai 2025: Bronzetti e Stefanini le azzurre presenti in India