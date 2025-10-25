Milano, 25 ott. (Adnkronos) - “Realizzare un futuro smoke-free richiede un livello di innovazione molto importante. L'innovazione parte dalla creatività e dalla curiosità. Quando ci siamo incontrati con Stefano Seletti abbiamo trovato lo stesso livello di curiosità, la stessa maniera di guardare a un problema, un'opportunità da una prospettiva totalmente differente, è stato un connubio naturale”. Così Stefano Volpetti, chief consumer officer e presidente dei prodotti Smoke-free di Philip Morris International, alla presentazione di ‘Sensorium Worlds' al Pirelli Hangar Bicocca di Milano con cui si conclude la collaborazione, all'insegna di curiosità e creatività, tra Iqos Curious X e Seletti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tabacco, Volpetti (Philip Morris International): "Innovazione per un futuro smoke-free"