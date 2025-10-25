T-shirt esclusiva si può prenotare in tutte le edicole

I tetti della rossa Bologna dipingono un mosaico in cui spicca il profilo di un piccolo, già iconico tifoso rossoblù. Lo sguardo è rivolto verso l’orizzonte per ammirare un cielo dove le nuvole sembrano quasi danzare, fino a formare la geografia dell’Europa, con la sagoma di un calciatore in rovesciata sullo sfondo. Già, l’Europa. Quella che i tifosi del Bologna hanno sognato per decenni e che lo scorso anno hanno potuto finalmente riassaporare, in Champions. Ora l’ Europa League, in compagnia del Carlino. Un’impresa europea dei rossoblù che merita di essere celebrata con una maglietta esclusiva, in edizione limitata, resa unica dalla penna e dalle idee dell’illustratore bolognese Davide Bonazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - T-shirt esclusiva, si può prenotare in tutte le edicole

