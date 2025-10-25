Svuotata la cassa di una panetteria in centro a Parma | denunciato 31enne
I carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato un 31enne di origine straniera senza fissa dimora, ritenuto, accusato di furto aggravato ai danni di un'attività commerciale del centro storico. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, verso le 19.45 di lunedì 20 ottobre, un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
