Svuotata la cassa di una panetteria in centro a Parma | denunciato 31enne

Parmatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato un 31enne di origine straniera senza fissa dimora, ritenuto, accusato di furto aggravato ai danni di un'attività commerciale del centro storico. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, verso le 19.45 di lunedì 20 ottobre, un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

svuotata cassa panetteria centroFurto nella cassa di una panetteria del centro di Parma, incastrato dalle immagini di videosorveglianza: denunciato 31enne - Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato un 31enne di origine straniera senza fissa dimora, ritenuto, accusato di furto aggravato ai danni di un'attività ... Secondo gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Svuotata Cassa Panetteria Centro