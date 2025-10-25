Svolta nella Chiesa il Sinodo Cei approva il documento che apre su donne comunità Lgbt+ e divorziati

È stato approvato con 781 voti (su 809) dall'Assemblea sinodale della Cei il Documento di sintesi. Il testo contiene passaggi importanti sul ruolo delle donne, l'apertura verso le persone della comunità Lgbtqa+, divorziati e conviventi. Trattato anche il tema degli abusi sui minori. Ecco che cosa c'è scritto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Chiesa-Liverpool, forse arriva la svolta: i tifosi lo hanno premiato così - facebook.com Vai su Facebook

#Chiesa torna in Nazionale! Svolta Gattuso, il ruolo e un occhio al Mondiale - X Vai su X

Svolta nella Chiesa, il Sinodo Cei approva il documento che apre su donne, comunità Lgbt+ e divorziati - È stato approvato con 781 voti (su 809) dall’Assemblea sinodale della Cei il Documento di sintesi. Scrive fanpage.it

La Cei e l’apertura al mondo Lgbtq+: il sinodo segna una svolta storica - Nella terza assemblea del Cammino sinodale la Chiesa italiana ha approvato il documento di sintesi “Lievito di pace e di speranza”, che introduce ... Segnala thesocialpost.it

Chiesa, la richiesta del Sinodo: "La Cei riconosca la comunità Lgbtq+" - L'assemblea sinodale della Chiesa italiana ha approvato il documento nel quale si legge che la Cei dovrebbe "superare l'atteggiamento discriminatorio a volte diffuso negli ambienti ecclesiali e nella ... Lo riporta tg24.sky.it