Svolta nella Chiesa il Sinodo Cei approva il documento che apre su donne comunità Lgbt+ e divorziati

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato approvato con 781 voti (su 809) dall'Assemblea sinodale della Cei il Documento di sintesi. Il testo contiene passaggi importanti sul ruolo delle donne, l'apertura verso le persone della comunità Lgbtqa+, divorziati e conviventi. Trattato anche il tema degli abusi sui minori. Ecco che cosa c'è scritto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

