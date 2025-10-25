Svolta dopo 45 anni per il delitto Mattarella Arrestato per depistaggio l' ex prefetto Piritore
Una traccia, l'unica. Dare un nome al sicario che il 6 gennaio 1980 uccise Piersanti Mattarella presidente della Regione Sicilia, forse era possibile: il guanto del "biondino col kway" che in via della Libertà, a Palermo, uccise l'uomo del rinnovamento democristiano era lì, fotografato sulla 127 usata dall'assassino e dal suo autista per allontanarsi dal luogo dell'agguato. Ma quel guanto è sparito: dall'auto, dalle cronache, dai processi. E ora, a quarantacinque anni da uno dei cold case della Repubblica, a rispondere della sua sparizione viene chiamato un poliziotto importante, Filippo Piritore, all'epoca giovane funzionario della Squadra Mobile di Palermo, da ieri agli arresti domiciliari per depistaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
