Svincolo di Brancaccio Piazzese | Un ponte tra il passato e il futuro di Palermo

Dopo quasi quarant’anni di attesa, Palermo inaugura la nuova bretella autostradale “Brancaccio–Forum Porta Sud”, collegamento strategico tra l’A19, la zona industriale di Brancaccio e il grande polo commerciale del Forum. Un’opera attesa dal 1986, simbolo di una città che torna a sbloccare ciò. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

