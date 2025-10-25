Svaligiate due tabaccherie | colpi a San Mauro Cilento e Stella Cilento
Furti ai danni di tabaccherie, a San Mauro Cilento e Stella Cilento. Si tratta di un vero e proprio raid notturno, messo a segno con modalità simili e un bottino complessivo di migliaia di euro in sigarette.I colpiA San Mauro Cilento, i ladri hanno tagliato la saracinesca del locale e sfondando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
