Suzuki il futuro della porta del Milan? Ceccarini | Diavolo aspetta di capire quali …

25 ott 2025

Calciomercato Milan, Maignan potrebbe essere all'ultima stagione con la maglia rossonera. Voci insistenti su Suzuki del Parma. Le novità da Niccolò Ceccarini. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

suzuki il futuro della porta del milan ceccarini diavolo aspetta di capire quali 8230

© Pianetamilan.it - Suzuki il futuro della porta del Milan? Ceccarini: “Diavolo aspetta di capire quali …”

