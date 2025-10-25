Superlega Darlan-Mozic immarcabili Verona vola | 3-0 a Grottazzolina
I veneti battono in trasferta i marchigiani. Domani cinque partite per la seconda giornata di campionato, spicca Perugia-Civitanova. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Volleyball World. . #SuperLega OPENING DAY Verona started the season strong with a 3–1 win over Piacenza! Noumory Keita led the charge with 24 points, while Darlan added 15 in the victory. Watch all the SuperLega action LIVE on VB - facebook.com Vai su Facebook
Senza aver visto mezzo punto mi sento già di dire che la diagonale Darlan-Christenson a Verona la sento in odore di premio Nobel per la pace stagione 25-26 $Superlega - X Vai su X
Superlega, Darlan-Mozic immarcabili, Verona vola: 3-0 a Grottazzolina - Domani cinque partite per la seconda giornata di campionato, spicca Perugia- msn.com scrive