SuperEnalotto oggi sabato 25 ottobre 2025 | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Milano, 25 ottobre 2025 – Continua la caccia grossa al jackpot milionario del SuperEnalotto anche questa sera, sabato25 ottobre. Quarta e ultima estrazione della settimana per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. La sestina vincente questa sera vale un montepremi di 69 milioni e 500mila euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio a Desenzano del Garda per una maxi vincita da 35.415.534,71 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Ricordatevi che in occasione della Festività di Ognissanti il concorso del SuperEnalotto di sabato 1 novembre è posticipato a lunedì 3 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - SuperEnalotto oggi sabato 25 ottobre 2025: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

