Supercar da 12 milioni sequestrata a Milano era ‘sparita’ in Germania

(Adnkronos) – Una supercar da 12 milioni – con soli 3 esemplari in tutto il mondo – sparisce in Germania e ricompare a Milano. E viene sequestrata dai carabinieri del Nucleo radiomobile in una concessionaria. L'auto è al centro di un caso di appropriazione indebita. Il reato è stato consumato in Germania e denunciato presso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

