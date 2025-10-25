Super Tortona ferma Trapani con 6 triple di Baldasso Trento passa a Varese

I piemontesi, con 25 punti di Vital e 22 di Baldasso, infliggono la prima sconfitta alla squadra di coach Repesa. Trento vince a Masnago, per i lombardi terzo ko di fila.

Trapani Shark, prima sconfitta a Tortona 108-100 - Baldasso trascina la Bertram, Hurt e Alibegovic i migliori granata.

Che partita a Tortona! Trapani Shark battuta, show di Baldasso - Ultimo periodo con doppio errore Trapani, mentre Hubb in contropiede spara la tripla del +1.

Serie A Basket, Tortona-Trapani alle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket - Tortona è reduce dalla netta sconfitta subita a Trento, invece Trapani in campionato ha fin qui solo vinto, azzerando la penalizzazione iniziale e rilanciandosi in classifica.