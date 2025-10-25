Super guests al Charity event SINFONIA D’AUTUNNO

Saranno Lina Sastri, icona della cultura partenopea nel mondo, Gino Rivieccio, attore showman, Jamal Taslaq, couturier italo palestinese, ambasciatore di pace nel mondo, gli special guests della nuova edizione di “Sinfonia d’Autunno” il Charity Event ideato ed organizzato da Maridi’ Communication, per il secondo anno, destinato alla comunicazione di A.I.D.O (Associazione Italiana per la Donazione . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

