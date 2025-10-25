Suolo una risorsa da preservare I risultati del Rapporto Ispra 2024 e la risposta dell’Europa

Il paesaggio intorno a noi si trasforma e noi non ce accorgiamo. Eppure il consumo di suolo rappresenta una delle maggiori minacce alla biodiversità, alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza alimentare e alla resilienza climatica. Il suolo è il fondamento della vita sulla Terra: persone, animali e piante hanno tutti bisogno di terreni sani per sopravvivere e prosperare. Cibi sani e acqua pulita, oltre all’habitat per la biodiversità, sono tra i benefici essenziali offerti da un suolo sano. Il 95% degli alimenti dipendono da terreni sani e il 25% della biodiversità è ospitato dal suolo. Tuttavia oggi, in Europa, fino al 70% dei suoli non è in buone condizioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

