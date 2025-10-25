Sulla morte della 20enne Beatrice Bellucci l' ombra delle corse clandestine | il terribile incidente stradale avvenuto a Roma

Aveva solo 20 anni Beatrice Bellucci, la giovane vittima del terribile incidente stradale avvenuto, nella tarda serata di venerdì, su via Cristoforo Colombo, all'altezza di piazza dei Navigatori, nel quartiere romano Ostiense. La ragazza, originaria dell'Infernetto, a pochi chilometri dal luogo della tragedia, è morta poco dopo il trasporto in ospedale a causa delle.

