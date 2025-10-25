Su Sky e NOW il gran finale del tennis | in esclusiva il Rolex Paris Masters e tre tornei WTA

Dal 27 ottobre al 2 novembre in diretta l’ultimo Masters 1000 della stagione, più i WTA 250 di Hong Kong, Jiujiang e Chennai. Telecronache, approfondimenti e il nuovo episodio di “Tennis Heroes”. Gran finale di stagione per il tennis su Sky e in streaming su NOW. Da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre, la “Casa dello Sport” trasmetterà in esclusiva il Rolex Paris Masters, ultimo Masters 1000 dell’anno, sui campi dell’Arena Paris La Défense. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

