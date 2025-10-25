Studio Murena | nuovo tour

Dopo gli appuntamenti estivi che li hanno visti protagonisti di rassegne prestigiose come Mi Ami Festival, Viva! Festival e Jazz:Re:Found Festival, la band milanese torna a travolgere il pubblico con la potenza e la maestria delle sue performance live. Una serie di occasioni imperdibili in cui ascoltare dal vivo l’ultimo album Notturno, uscito a maggio per Island Records. Live che sprigionano energia pura e incandescente, grazie a un mix unico di barre affilate e sonorità avvolgenti e potenti. Gli Studio Murena si preparano così a conquistare i club di tutta Italia con il loro tour autunnale, organizzato da Otr Live, che prende il via il 24 ottobre dallo Spop Festival di Jesi (AN) per poi proseguire il 16 novembre al Locomotiv Club a Bologna, il 7 al The Cage a Livorno, l’8 a Largo Venue a Roma, il 13 all’Hiroshima Mon Amour a Torino, il 21 al Mood Social Club a Rende (CS), il 22 al MAT a Terlizzi (BA), il 28 in Santeria Toscana 31 a Milano e il 20 dicembre al Teatro Massimo a Cagliari. 🔗 Leggi su Funweek.it