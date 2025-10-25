Studenti intossicati in classe a Roma da un deodorante spray una compagna confessa | cosa è successo in aula

Notizie.virgilio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella classe di una scuola di Roma una ragazzina ha svuotato un'intera bomboletta di deodorante spray perché, ha detto, sentiva puzza. Alcuni studenti sono rimasti intossicati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

studenti intossicati in classe a roma da un deodorante spray una compagna confessa cosa 232 successo in aula

© Notizie.virgilio.it - Studenti intossicati in classe a Roma da un deodorante spray, una compagna confessa: cosa è successo in aula

Scopri altri approfondimenti

studenti intossicati classe romaRoma, studentessa spruzza un intero deodorante spray in classe: 25 intossicati. «C'era troppa puzza» - Il cattivo odore tra i banchi è troppo forte e per coprirlo aziona un'intera bomboletta di deodorante spray intossicando i compagni di scuola. Secondo ilmessaggero.it

Studentessa sente puzza in classe e spruzza una intera bomboletta di deodorante. 25 intossicati - Una studentessa di seconda media, racconta il Messaggero, infastidita dall’odore che si avvertiva in classe, ha deciso di intervenire a mo ... Secondo orizzontescuola.it

studenti intossicati classe roma25 alunni intossicati da un deodorante spray a Roma: «Una ragazzina sentiva cattivo odore tra i banchi» - 25 ragazzini della seconda media di una scuola nella borgata Finocchio, tra la via Casilina e Vermicino, sono stati intossicati da un deodorante spray. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Studenti Intossicati Classe Roma