Studenti intossicati in classe a Roma da un deodorante spray una compagna confessa | cosa è successo in aula
Nella classe di una scuola di Roma una ragazzina ha svuotato un'intera bomboletta di deodorante spray perché, ha detto, sentiva puzza. Alcuni studenti sono rimasti intossicati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Roma, studentessa spruzza un intero deodorante spray in classe: 25 intossicati. «C'era troppa puzza» - Il cattivo odore tra i banchi è troppo forte e per coprirlo aziona un'intera bomboletta di deodorante spray intossicando i compagni di scuola. Secondo ilmessaggero.it
Studentessa sente puzza in classe e spruzza una intera bomboletta di deodorante. 25 intossicati - Una studentessa di seconda media, racconta il Messaggero, infastidita dall’odore che si avvertiva in classe, ha deciso di intervenire a mo ... Secondo orizzontescuola.it
25 alunni intossicati da un deodorante spray a Roma: «Una ragazzina sentiva cattivo odore tra i banchi» - 25 ragazzini della seconda media di una scuola nella borgata Finocchio, tra la via Casilina e Vermicino, sono stati intossicati da un deodorante spray. Riporta msn.com