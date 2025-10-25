Nella classe di una scuola di Roma una ragazzina ha svuotato un'intera bomboletta di deodorante spray perché, ha detto, sentiva puzza. Alcuni studenti sono rimasti intossicati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Studenti intossicati in classe a Roma da un deodorante spray, una compagna confessa: cosa è successo in aula